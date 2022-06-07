Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş Ozan Tufan gelişmesi! Hull City ile...
Fenerbahçe'de Ozan Tufan konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerden ayrılacağı belirtilen milli futbolcuya İngiltere Premier Lig takımlarından Hull City talip olmuştu. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferiyle ilgili çarpıcı bir iddia geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertlilere 2015 yılında 7 milyon Euro'ya Bursaspor'dan transfer olan yıldız oyuncu, beklentilerin altında kalmıştı.
Ozan, zaman zaman iyi performans sergilese de oynadığı futbolla eleştirilerin odağında yer almıştı.