FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus'tan çapa takviyesi! Crespo'nun yanına...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yeni sezona Jorge Jesus'la başlayacak olan sarı-lacivertlilerde transferde gaza basıldı. Portekizli hoca özellikle defansif orta saha pozsiyonuna çok önem verirken bu noktada eski öğrencisini gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar...(FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.06.2022- 16:35