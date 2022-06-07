Başkan Ali Koç 5. senesinde şampiyonluk için kolları sıvadı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus'tan çapa takviyesi! Crespo'nun yanına...
FENERBAHÇE HABERLERİ - Yeni sezona Jorge Jesus'la başlayacak olan sarı-lacivertlilerde transferde gaza basıldı. Portekizli hoca özellikle defansif orta saha pozsiyonuna çok önem verirken bu noktada eski öğrencisini gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar...(FB SPOR HABERLERİ)
Başkan Ali Koç 5. senesinde şampiyonluk için kolları sıvadı.
Hoca konusunda Jorge Jesus'la 1 yıllık anlaşmaya varan Fenerbahçe'de transfer listesi bir hayli fazla.
Portekizli hoca geçen sezon üzerinden bir rapor hazırladı.