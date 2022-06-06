Takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla start verecek.
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae takımdan ayrılıyor mu? Jorge Jesus'un kararı...
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli takımın geçtiğimiz sezon başından Çin'den transfer ettiği Kim Min Jae, gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Güney Koreli defans oyuncusunun gelen transfer teklifleri sonrasında kafasının karıştığı ifade edildi. Jorge Jesus'un gelecek sezonda mutlaka takımda kalmasını istediği Kim Min Jae'le görüşeceği ifade edildi. İşte detaylar...
Takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla start verecek.
Transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde mevcut oyuncuların son durumu da büyük önem taşıyor.
Yeni yapılacak takviyelere kaynak yaratmayı amaçlayan yönetim, değerini bulan oyuncuların satışına onay verecek.