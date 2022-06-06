Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun, Türkiye Milli Futbol Takımı'nda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor.
Stefan Kuntz Serdar Dursun kararını verdi! Litvanya maçında...
A Milli Takım'ımızın ve Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Serdar Dursun, son olarak Ay-yıldızlı formayla çıktığı Faroe Adaları maçında da topu ağlara göndermişti. Teknik direktör Stefan Kuntz da deneyimli forvet için kararını verdi. İşte ayrıntılar...
Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 06.06.2022- 11:54
Serdar, Faroe Adaları maçıyla birlikte 5. milli maçına çıktı ve skora katkı verdi.
LİTVANYA MAÇINDA SERDAR 11'DE
31 yaşındaki forvet, Milli Takım tarihinde ilk 5 maçında en az 4 gol atan 6. futbolcu unvanını kazandı.