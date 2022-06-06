Stefan Kuntz Serdar Dursun kararını verdi! Litvanya maçında...

A Milli Takım'ımızın ve Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Serdar Dursun, son olarak Ay-yıldızlı formayla çıktığı Faroe Adaları maçında da topu ağlara göndermişti. Teknik direktör Stefan Kuntz da deneyimli forvet için kararını verdi. İşte ayrıntılar...

Milli Takım Haberleri Yayın Tarihi: 06.06.2022- 11:54