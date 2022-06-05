Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme turundan katılacağı için sezonu 13 Haziran'da açacak olan Fenerbahçe'de takımdaki geleceği belirsiz olan oyuncularla ilgili gözler yeni teknik direktör Jorge Jesus'a çevrildi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın yeni hocası Jorge Jesus'tan flaş Mbwana Samatta kararı!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, sarı lacivertli kulüpte çalışmalarını sürdürüyor. Deneyimli teknik adam kadrodaki birçok oyuncu için kararını verirken Mbwana Samatta'nın da geleceğini belirliyor. İşte Portekizli antrenörün sürpriz kararı...
Portekizli hocadan da ise geçen sezonu Royal Antwerp'te kiralık geçiren Mbawana Samatta ile ilgili sürpriz bir karar geldi.
GÖZLER HAZIRLIK KAMPINDA
Takvim'in haberine göre; teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü hoca Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de gözler artık sezon öncesi yapılacak hazırlık kampına çevrilmiş durumda.