Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan Mesut Özil için takımın yeni teknik direktörü Jorge Jesus, "Yönetimin aldığı karar aynı şekilde devam edecek" diyerek kapıyı kapattı.
Fenerbahçe ile Mesut Özil arasında 200 milyon TL'lik kriz!
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertlilerde geride bıraktığımız sezonun sonlarına doğru kadro dışı bırakılan Mesut Özil'e yeni teknik direktör Jorge Jesus tarafından da kapılar kapandı. Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu Mesut Özil'in durumu sarı-lacivertli yönetimi düşündürüyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Her fırsatta "Fenerbahçe'den ayrılmayacağım" diyen Mesut'un başka bir kulübe gitmeyi reddetmesi ihtimali üzerine ise Sarı-Lacivertliler'de 33 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki iki sezon için 7 milyon Euro'yu (123 milyon TL) bulan maaşı endişe yaratmaya başladı.
MESUT ÖZİL NE YAPACAK?
Bu gelişme sonrası ise Sarı-Lacivertliler'de tüm gözler Mesut'a çevrildi.