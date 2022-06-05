Takvim'in haberine göre Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan ve Sarı-Lacivertliler'den senelik 3.5 milyon Euro kazanan Mesut Özil'in sponsorluk ve diğer ödemelerle ise Sarı-Lacivertli kulübe yıllık maliyetinin 5.5 milyon Euro olduğu belirtiliyor.