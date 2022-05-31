Sarı-lacivertli kulüten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Nazım Sangare, Avusturya'nın İnnsbruck şehrinde başarılı bir ön çapraz bağı ameliyatı geçirdi. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.