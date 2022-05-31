Sarı-lacivertli kulüten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Nazım Sangare, Avusturya'nın İnnsbruck şehrinde başarılı bir ön çapraz bağı ameliyatı geçirdi. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'den Nazım Sangare açıklaması
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçında yaşadığı sakatlık sonrası çapraz bağları kopan Nazım Sangare'nin ameliyat edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 31.05.2022- 23:52