İddialı bir takım kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basıldı.
Fenerbahçe Marcelo transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları
Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren sarı-lacivertlilerde, transfer çalışmaları hız kazandı. Sol bek bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de, Real Madrid'den ayrılan Marcelo gündeme gelmişti. Yıldız oyuncunun transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Marcelo'nun, Fenerbahçe'nin teklifine 'evet' cevabını verdiği belirtildi. İşte transferin detayları... (FB spor haberi)
Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan sarı-lacivertliler, hamlelerini bu hedef doğrultusunda yapıyor.
Teknik direktörlüğe dünyaca ünlü Jorge Jesus'u getiren yönetim, transferde de nokta atışı isimlerle kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.