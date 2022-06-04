Flaş transfer iddiası! Mallorca Vedat Muriqi'in bonservisini alacak

Uzun yıllar Türkiye'de top koşturan ve son olarak Süper Lig'de Fenerbahçe forması da giyen Vedat Muriqi, sezonu İspanya La Liga ekibi Mallorca'da tamamladı. Bu sezon 1 puan farkla ligde kalmayı garantileyen İspanyol ekibi, kiralık olarak formasını giyen Kosovalı golcünün bonservisini Lazio'dan almak istediği iddia edildi. İşte ayrıntılar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.06.2022- 11:28