Fenerbahçe teknik direktör konusunda mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe’de Marcelo transferinde Jorge Jesus taktiği!
Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren sarı-lacivertli ekipte transfer çalışmaları başladı. Portekizli teknik adamın raporları doğrultusunda harekete geçen Fenerbahçe yönetiminin gündeminde Marcelo transferi var. Brezilyalı yıldız için taraftarlar da yoğun bir baskı uyguluyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, Marcelo'yu Türkiye'ye getirebilmek için yıldız oyuncuya binlerce mesaj atıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'la 1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.
Portekizli hoca, Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon Euro kazanacak.