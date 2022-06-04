TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Wout Weghorst savaşı!

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında yıldız golcü Wout Weghorst savaşı yaşanıyor. Siyah beyazlılar, oyuncu için hemen harekete geçip Burnley'e kiralama teklifi yaptı. Sarı lacivertliler ise Jorge Jesus'un raporu olumlu olursa, Hollandalı yıldız için harekete geçme kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (BJK FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.06.2022- 06:40