Forvet arayaşlarını sürdüren Beşiktaş'ın Wout Weghorst ile görüşmelere başlaması büyük heyecan yarattı.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Wout Weghorst savaşı!
Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında yıldız golcü Wout Weghorst savaşı yaşanıyor. Siyah beyazlılar, oyuncu için hemen harekete geçip Burnley'e kiralama teklifi yaptı. Sarı lacivertliler ise Jorge Jesus'un raporu olumlu olursa, Hollandalı yıldız için harekete geçme kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri (BJK FB spor haberi)
Siyah-Beyazlılar, Hollandalı golcüyü Burnley'den kiralamak için kolları sıvadı.
TEK TEMAS KARTAL'LA DEĞİL
Burnley'in Premier Lig'den düşmesinin ardından kulüp aramaya başlayan Weghorts'un menajeri Simon Cziommer'in Beşiktaş ile temasa geçtiği ve transferin bu şekilde gündeme geldiği öğrenildi.