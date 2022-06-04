Fenerbahçe'de 2022- 23 sezonunun yapılanmasında takımda ayrılıklar yaşanacağının açıklanması dikkatleri 'Kimlerin gideceği' sorusuna çevirdi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Jorge Jesus raporuyla geldi! 5 isim gözden çıkarıldı
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - 2022-2023 sezonuna Jorge Jesus ile girecek olan sarı-lacivertlilerde gündem transferler kadar hangi isimlerin takımdan ayrılacağına çevrildi. Fenerbahçe'yi yaklaşık 2.5 - 3 aydır takip eden Jesus hazırladığı raporla o isimleri gözden çıkardı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERLERİ)
Berke Özer ve Jose Sosa, sözleşmelerinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacak ilk isimler olarak ön plana çıktı.
OZAN TUFAN KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan oyunculardan olan Ozan Tufan yeni sezon yapılanmasında kadroda düşünülmüyor.