Fenerbahçe Kulübü 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda devam etti.
Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda ortalık bir anda karıştı! İhraç talebi sonrası...
Fenerbahçe'de 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda 3 ismin kulüpten ihraç talebi, ortalığı karıştırdı. O esnade gergin anlar yaşandı. İşte yaşananlar ve ayrıntılar...
Mali genel kurulda Erçin Çoban, Şükrü Selman Akbulutlu ve Mahmut Aslan Baysal'ın sarı-lacivertli kulüpten ihracı üyelerin oylarına sunuldu.
Erçin Çoban, savunmasının alınmasının ardından oy çokluğuyla ihraç edildikten sonra Şükrü Selman Akbulutlu'nun savunması alındı.