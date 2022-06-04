Ardından başkan Ali Koç, üyelere cevaben konuştu ve 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet ve denetimi üyelerin ibrası için oylarına sunuldu. Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılında yönetim kurulu faaliyeti ve denetim konusunda oy birliğiyle ibra edildi.