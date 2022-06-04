FENERBAHÇE HABERLERİ - Moussa Sow'dan İsmail Kartal paylaşımı!

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Jorge Jesus getirildi. Sarı lacivertlilere Portekizli antrenörün getirilmesinin ardından İsmail Kartal'a da veda edildi. Sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yayınlanırken bu paylaşımı Kanarya'nın eski futbolcusu Moussa Sow da yanıtladı. İşte o paylaşım...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.06.2022- 16:14