Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.
TRANSFER HABERİ - Alman basını duyurdu! Fenerbahçe'ye bedava dünya yıldızı
Fenerbahçe transfer haberi: Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları tam sürat devam ediyor. Orta sahaya takviye yapacak olan Fenerbahçe için Alman basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte o gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Takımdaki eksik bölgelere takviye yapmak isteyen yönetim, birçok isimle temas halinde.