TRANSFER HABERİ - Alman basını duyurdu! Fenerbahçe'ye bedava dünya yıldızı

Fenerbahçe transfer haberi: Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları tam sürat devam ediyor. Orta sahaya takviye yapacak olan Fenerbahçe için Alman basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte o gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.06.2022- 17:02 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022- 17:02