Şampiyonluk hasretine önümüzdeki sezon son vermek isteyen Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirerek ilk bombayı patlattı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - William Carvalho'da flaş gelişme! İngiliz basını duyurdu
Fenerbahçe transfer haberi: Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren sarı-lacivertli ekipte transfer çalışmaları da başladı. Tecrübeli teknik adamın raporları doğrultusunda ön libero takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, William Carvalho ismini gündemine almıştı. Portekizli oyuncunun transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basını bu yaşanan gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Portekizli teknik adam için Ülker Stadı'nda imza töreni düzenlendi.
Jesus, Başkan Ali Koç'la birlikte katıldığı törende 1 yıllık sözleşmeye imza atarken, flaş açıklamalarda bulundu.