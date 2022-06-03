Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasını terlettiği 12 karşılaşmada 3 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler Avrupa'da gündem oldu!
Fenerbahçe'de gelecek sezon transfer çalışmaları devam ederken mevcut oyunculardan Arda Güler'in sergilediği performans Avrupa'da gündem oldu. İşte Arda Güler'in Avrupa'da yer alan 21 yaş altı futbolcuları arasındaki o dikkat çeken istatistiği...(FB spor haberleri)
Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasını terlettiği 12 karşılaşmada 3 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
Takvim'in derlediği habere göre 17 yaşındaki Arda Güler, Avrupa'nın zirvesine oturdu.
Genç yıldız adayı, ortaya koyduğu performansla adından çokça söz ettirirken; 250 ligdeki futbolcu ve takımları 100 üzerindeki parametrede karşılaştıran Comparisonator'ın tespit ettiği istatistikleri gündem yarattı.