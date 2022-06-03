Fenerbahçe'de flaş Miguel Crespo gelişmesi! Yollar ayrılıyor mu?

Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirmesinin ardından transfer operasyonuna hız verdi. Sarı lacivertliler, kadroya katılacak isimleri belirlerken, bu futbolcular için görüşmelerini sürdürüyor. Kanarya'da yolların ayrılacağı futbolcular da merak konusu. Bu doğrultuda, adı birçok Avrupa takımıyla anılan Miguel Crespo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.06.2022- 19:17