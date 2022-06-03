Ne oldu şimdi hava? Şimdi havasını atan nereye kaçacağını şaşırıyor. Çocuk da ne olduğunu şaşırdı. Bak şimdi Jesus için yine olacak aynı şey. Siz ne sanıyorsunuz, futbol 9 bilinmeyenli denklem mi? Kurallarla oynanan bir oyun. Göreceksiniz Jesus gelince o beklenen başarı olacak mı? Çünkü bir kişinin yapacağı bir iş değil bu" dedi.