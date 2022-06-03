Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Yılmaz Vural'dan Jorge Jesus sözleri!
Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus konusunda tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural açıklamalarda bulundu. İşte Vural'ın Jorge Jesus açıklamaları...(FB SPOR HABERLERİ)
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye geliş sürecini değerlendiren Yılmaz Vural, Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılık sürecine dair olay ifadeler kullandı. İşte detaylar...
NURİ ŞAHİN, EMRE BELÖZOĞLU, VOLKAN DEMİREL
Süper Lig'de özellikle son iki sezondur lisansı olmayan genç isimlerin görevde olmasını değerlendiren Yılmaz Vural, "Türkiye'ye baktığımızda bugün herkes futbolu bırakıp yarın teknik direktör oluyor.