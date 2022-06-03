FENERBAHÇE HABERİ: Ali Koç'tan İsmail Kartal itirafı!
Son dakika Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertlilerle 1 yıllık anlaşmaya varan Jorge Jesus'un imza törenininde başkan Ali Koç'tan Löw ve İsmail Kartal açıklaması geldi. İşte son detaylar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 03.06.2022- 15:17 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022- 15:24
İŞTE O SÖZLER:
"ALTERNATİFLERDEN BİRİYLE KARTAL ÇALIŞACAKTI"
"Geldiğimiz nokta itibarıyla imkanlarımızın el verdiği çerçevede dünya çapında kendini kanıtlamış hoca hedefimizi açık açık paylaşmıştık. İsmail Kartal ile konuşmuştuk. Bu konuyu ifade etmiştim. Alternatiflerden biriyle hocamız Kartal çalışacaktı. O da önemliydi.
Benfica'dan ayrıldıktan 4 gün sonra Jesus ile konuştuk. Kendisi o dönem futbol dahi konuşmak istemiyordu."