TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi! İşte Trezeguet'in yeni takımı...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig'de önce Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon ise Başakşehir'de sergilediği futbolla göz dolduran Trezeguet için Süper Lig'in dev takımları Beşiktaş ve Fenerbahçe yakın takibe geçmişti. Daha sonra transferde hareketli saatler yaşanırken Mısırlı futbolcunun yeni adresi belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.06.2022- 10:17 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022- 10:25