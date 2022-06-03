Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in raporuna göre çalışmalar devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi! İşte Trezeguet'in yeni takımı...
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig'de önce Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon ise Başakşehir'de sergilediği futbolla göz dolduran Trezeguet için Süper Lig'in dev takımları Beşiktaş ve Fenerbahçe yakın takibe geçmişti. Daha sonra transferde hareketli saatler yaşanırken Mısırlı futbolcunun yeni adresi belli oldu.
Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in raporuna göre çalışmalar devam ediyor.
Sportif direktör Ceyhun Kazancı buna göre listesini oluştururken gündeme sürpriz bir isim geldi,
Daha önce 2 defa Süper Lig'de forma giyen yıldızın peşine düşen Beşiktaş bu transferde mutlu sona yakın.