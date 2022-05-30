Fenerbahçe geçen sezon Altay Bayındır'ın yokluğunda önemli puanlar kaybetmişti.
TRANSFER HABERİ - Sinan Bolat Fenerbahçe yolunda! Anlaşma tamam
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertlilerde Berke Özer'in ayrılığı sonrası kaleci arayışları devam ediyordu. Fenerbahçe, milli kaleci Sinan Bolat'ı gündemine almıştı. Tecrübeli eldivenin transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İşte o gelişmenin detayları... (FB spor haberi)
Berke Özer yeterli bir performans gösterememişti.
Kanarya devre arasında Sinan Bolat'ı istemiş ancak transferi noktalayamamıştı.