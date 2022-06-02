Spor Toto Süper Lig'de 2021/2022 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği son buldu.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'un imzası sonrası bomba iddia! Alex de Souza...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Deneyimli çalıştırıcının sarı-lacivertli takımın başına geçmesi büyük yankı uyandırırken, Portekiz basını Jorge Jesus ile Alex de Souza ile ilgili çok konuşulacak bir haber yayımladı. İşte detaylar... (Fb spor haberi)
Sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kanarya, Jesus ile sözleşme imzalandığını KAP'a bildirirken, deneyimli teknik adamın yıllık 3 milyon Euro maaş alacağı açıklandı.