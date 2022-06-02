Fenerbahçe'de gelecek sezon için kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları hızla sürdürülüyor.
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Real Madrid'den golcü! Mariano Diaz
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de teknik direktör konusu netlik kazandıktan sonra sarı-lacivertliler transfer çalışmalarını hızlandırdı. Gol yollarında son yıllarda sıkıntı çeken Fenerbahçe o bölgeye yapacağı takviyelerle gelecek sezonlarda problem yaşamak istemiyor. Kanarya'nın forvet bölgesi için Real Madrid'den Mariano Diaz ile ilgilendiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör konusu netlik kazanırken resmi imzaların ardından transferlerinde peş peşe açıklanacağı belirtildi.
Kanarya'da, İsmail Kartal yönetiminde oluşturulan takım omurgasının korunup sadece belli başlı bölgelere takviye yapılması planlanıyor.