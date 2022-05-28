Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler teknik direktör değişimine çevrilmişti.
FENERBAHÇE HABERİ - İşte Jorge Jesus’un sözleşme detayları! Maaşı…
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertlilerde uzun süredir süren teknik direktör görüşmelerinde sona gelindi. Fenerbahçe yönetimi, Jorge Jesus'la görüşmelerini hızlandırdı ve tecrübeli teknik adamla anlaşmaya vardı. Portekiz basını, Jorge Jesus'un sözleşme detaylarını açıkladı. İşte Jesus'un Fenerbahçe'de kazanacağı maaş... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar söz kesen sarı-lacivertli yönetim, bir süredir yabancı teknik direktörlerle görüşmelerini sürdürüyordu.
Ali Koç ve yönetimi, Jorge Jesus isminde karar kıldı.