FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş karar! Mergim Berisha...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, çalışmalara şimdiden başladı. Takımdaki birçok oyuncu hakkında kararını veren Jesus, geleceği merak konusu olan Mergim Berisha'nın da akıbetini belirledi. Alman oyuncu takımdan ayrılacak mı? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2022- 13:22