Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı transferlerinden Mergim Berisha'nın kaderi, Jorge Jesus ile tersine dönebilir.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş karar! Mergim Berisha...
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, çalışmalara şimdiden başladı. Takımdaki birçok oyuncu hakkında kararını veren Jesus, geleceği merak konusu olan Mergim Berisha'nın da akıbetini belirledi. Alman oyuncu takımdan ayrılacak mı? İşte ayrıntılar...
Sarı-Lacivertliler, oyuncuya sezon başında 5 milyon euro ödedi ve beklediği verimi alamadı.
Yönetim Mergim Berisha'yı kiralık göndermeyi planlarken Jorge Jesus'tan aksi bir karar çıktı.