Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus oldu. Sarı lacivertli ekip, deneyimli teknik adam ile anlaşıldığını KAP'a bildirdi. Portekizli teknik adamın maaşı da belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus oldu. Sarı lacivertli ekip, deneyimli teknik adam ile anlaşıldığını KAP'a bildirdi. Portekizli teknik adamın maaşı da belli oldu.

Fenerbahçe, 2022/23 sezonu için Jorge Jesus ile 3 milyon euro garanti ücret karşılığında anlaşıldığını KAP'a bildirdi.

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