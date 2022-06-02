Jorge Jesus'tan Fenerbahçe sözleri: İlk hedefimiz...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Jesus, "Ben ve ekibim biliyoruz ki Fenerbahçe taraftarları çok tutkulu. Bizi uzun zamandır bekliyorlar. Tutkunun çok fazla olduğu çok büyük bir takımda çalışacağız. İlk hedefimiz lig şampiyonluğu. Çünkü Fenerbahçe 8 senedir şampiyon olamıyor. İlk hedefimiz bu." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2022- 15:29 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022- 15:40