FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Kanarya'nın yeni hocası Jorge Jesus'un kupalarla dolu kariyeri...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus oldu. Portekizli futbol efsanesinin kariyeri ise kupalarla dolu. Öte yandan Jesus'un, dünya futbol piyasasına kazandırdığı isimler de dikkat çekiyor. İşte Jorge Jesus'un kariyeri, başarıları ve hayatı...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2022- 16:50