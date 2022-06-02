Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevine getirdiği Portekizli çalıştırıcı Jorge Fernando Pinheiro de Jesus, kariyerine Süper Lig'de devam edecek.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Kanarya'nın yeni hocası Jorge Jesus'un kupalarla dolu kariyeri...
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus oldu. Portekizli futbol efsanesinin kariyeri ise kupalarla dolu. Öte yandan Jesus'un, dünya futbol piyasasına kazandırdığı isimler de dikkat çekiyor. İşte Jorge Jesus'un kariyeri, başarıları ve hayatı...
Sarı lacivertliler, yaptığı açıkkamada, "Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a, adını Takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz!" dedi.