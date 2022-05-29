Teknik direktör sorununu Jorge Jesus'la çözen Fenerbahçe'de transfer harekatı başlıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan dev forvet hamlesi! Alexander Sörloth...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertli ekip, golcü hamlesine yoğunlaşırken gündemdeki isimlerden birisi de Alexander Sörloth. Kadrosuna en az 2 golcü takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin, Norveçli oyuncu için en iyi teklif yapan ekip olduğu bildirildi. İşte detaylar...
Kanarya transferde önceliğini son yılların kanayan yarası forvet hattına verecek.
Fenerbahçe, forvet transferinde artık hata yapmak istemiyor.