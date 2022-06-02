FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Brezilya basını duyurdu! Jorge Jesus'un Marcelo kararı belli oldu

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un resmen açıklanmasının ardından gözler transfer harekatına çevrildi. Portekizli çalıştırıcı, transfer operasyonu için yönetimle sıkı temas halinde. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu belirtilen ve Real Madrid'den ayrılarak boşa çıkan dünyaca ünlü sol bek Marcelo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Brezilya basınında yer alan habere göre, Jorge Jesus, Marcelo ile ilgili kararını yönetime iletti. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)