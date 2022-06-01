Fenerbahçe'de altyapıda ve A takımda genç oyuncu transferleri devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de gençlik aşısı! Tuğbey Akgün
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de gelecek sezon kadro yapılanmasında gençleşme projesi devam ediyor. Sarı-lacivertliler Bursaspor'dan genç bir ismi gündemine aldı. Kanarya'nın yeşil-beyazlıların genç orta sahası Tuğbey Akgün ile ilgilendiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetiminin kendine görev edindiği konu olan gençleşmede camia da büyük adımlar atılıyor.
Sarı-lacivertliler altyapıda yetişen oyuncuları A takımda kullanmak ve geliştirip bonservis geliri elde etmeyi amaçlıyor.