TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de gençlik aşısı! Tuğbey Akgün

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de gelecek sezon kadro yapılanmasında gençleşme projesi devam ediyor. Sarı-lacivertliler Bursaspor'dan genç bir ismi gündemine aldı. Kanarya'nın yeşil-beyazlıların genç orta sahası Tuğbey Akgün ile ilgilendiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.06.2022- 17:00