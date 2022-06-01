FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus geldi sırada Marcelo var! Brezilyalı yıldız gemileri yaktı

Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı yaşanıyor. Portekizli dünyaca ünlü teknik adam gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. Jesus'un resmi imza atması beklenirken gözler bir yandan da transfere çevrildi. Kanarya'nın yaz transfer döneminde 6 bölgeye takviye yapması bekleniyor. Bunlardan birisi olan sol bek içinse en güçlü aday Marcelo. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.06.2022- 13:48