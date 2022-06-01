Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus geldi sırada Marcelo var! Brezilyalı yıldız gemileri yaktı
Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı yaşanıyor. Portekizli dünyaca ünlü teknik adam gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. Jesus'un resmi imza atması beklenirken gözler bir yandan da transfere çevrildi. Kanarya'nın yaz transfer döneminde 6 bölgeye takviye yapması bekleniyor. Bunlardan birisi olan sol bek içinse en güçlü aday Marcelo. İşte ayrıntılar...
Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran ve Jorge Jesus'u İstanbul'a getiren sarı lacivertliler, Portekizli hocaya imza attırır attırmaz transferlere yönelecek.
İSTANBUL'A GELDİ
Fenerbahçe, gelecek sezon takımın başında görev yapacak olan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u gece yarışı İstanbul'a getirdi.