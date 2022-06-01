Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı yaşanıyor. Sarı lacivertli ekip, sosyal medya hesabından yeni teknik direktörü hakkında bir paylaşım yaptı.
İşte o açıklama;
Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Başkanımızla bir araya geldi, stadımızı gezdi. Fenerbahçemiz tarafından görüşmelere başlandığı KAP'a duyurulan Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Kulübümüzü ziyaret etti.
Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Başkanımızla bir araya geldi, stadımızı gezdi.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 1, 2022
Fenerbahçemiz tarafından görüşmelere başlandığı KAP'a duyurulan Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Kulübümüzü ziyaret etti. pic.twitter.com/zPc2EzPxAZ