Fenerbahçe'den Jorge Jesus paylaşımı! Kadıköy'ü ziyaret etti

Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı yaşanıyor. Sarı lacivertli ekip, sosyal medya hesabından yeni teknik direktörü hakkında bir paylaşım yaptı. İşte o açıklama...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı yaşanıyor. Sarı lacivertli ekip, sosyal medya hesabından yeni teknik direktörü hakkında bir paylaşım yaptı.

İşte o açıklama;

Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Başkanımızla bir araya geldi, stadımızı gezdi. Fenerbahçemiz tarafından görüşmelere başlandığı KAP'a duyurulan Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Kulübümüzü ziyaret etti.