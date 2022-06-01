Süper Lig'de en değerli futbolcular sıralaması değişti! Arda Güler...

Süper Lig'de en değerli futbolcular sıralaması değişti! Arda Güler...

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından, piyasa değerleri de güncellendi. En değerli futbolcu olarak şampiyon Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır olurken, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in yükselişi dikkat çekti. İşte Süper Lig'deki futbolcuların piyasa değerleri...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.06.2022- 22:42