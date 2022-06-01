Fenerbahçe'de gözler tamamen Jorge Jesus'a çevrilmiş durumda. Basketbolda yıllar önce yaptğı Zeljko Obradovic hamlesinin benzerini Portekizli çalıştırıyla gerçekleştiren sarı-lacivertliler büyük başarılar için hevesli.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus sonrası transfer şov başlıyor!
Fenerbahçe haberi: Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, sezonun sona ermesiyle beraber teknik direktör konusuna yoğunlaşmıştı. Fenerbahçe'de uzun süredir gündemde olan Jorge Jesus konusunda mutlu sona ulaşıldı ve Portekizli çalıştırıcıyla anlaşma sağlandı. Sarı-lacivertli ekibi uzun süredir izleyen kurt hocanın raporunu yönetime sunduğu belirtildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de gözler tamamen Jorge Jesus'a çevrilmiş durumda. Basketbolda yıllar önce yaptğı Zeljko Obradovic hamlesinin benzerini Portekizli çalıştırıyla gerçekleştiren sarı-lacivertliler büyük başarılar için hevesli.
67 yaşındaki çalıştırıcı geniş ve kaliteli ekibiyle Kanarya'yı ezberledi.
2.5 aydır Fenerbahçe'nin tüm maçlarını takip eden Jesus ve ekibi, detaylı analizlerle raporlarını hazırladı.