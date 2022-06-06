FENERBAHÇE HABERİ: Marcelo transferinde flaş gelişme! O takım devreye girdi

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Marcelo ile ilgileniyordu. İspanyol basını, yıldız futbolcunun transferinde o takımın devreye girdiğini iddia etti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.06.2022- 19:13 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022- 19:19