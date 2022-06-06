Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda mutlak şampiyonluk yaşamak isteyen Fenerbahçe'de takımın başına Jorge Jesus getirilmişti.
FENERBAHÇE HABERİ: Marcelo transferinde flaş gelişme! O takım devreye girdi
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Marcelo ile ilgileniyordu. İspanyol basını, yıldız futbolcunun transferinde o takımın devreye girdiğini iddia etti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları başladı.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un istediği isimlerle transferde nokta atışı yapılmak isteniyor.