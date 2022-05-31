Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi grupları için ön eleme oynayacak.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Formunun zirvesinde! Kanarya'ya Portekizli sol kanat
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ardından transfer çalışmaları başladı. Birçok futbolcuyu listesinde bulunduran sarı lacivertliler için son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. Kanarya'nın formunun zirvesinde olan yıldız futbolcuyla ilgilendiği öne sürüldü. İşte ayrıntılar...
Kanarya, Devler Ligi gruplarında mücadele edebilmek için ön eleme turlarını mutlaka geçmek istiyor.
Yönetimin buna yönelik hamleleri de devam ediyor.