FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Formunun zirvesinde! Kanarya'ya Portekizli sol kanat

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ardından transfer çalışmaları başladı. Birçok futbolcuyu listesinde bulunduran sarı lacivertliler için son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. Kanarya'nın formunun zirvesinde olan yıldız futbolcuyla ilgilendiği öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.05.2022- 15:24