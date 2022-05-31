Jorge Jesus Fenerbahçe'yi ezberledi! 5 dosyayla İstanbul'a geliyor

Jorge Jesus Fenerbahçe'ye geldiğinde hızlı bir başlangıç yapacak. Portekizli hoca tüm sezonun maçlarını yardımcıları ile birlikte izledi ve tüm notları aldı. Ayrıca İsmail Kartal'ın yönetime verdiği rapora sahip durumda. Jesus son derece hazır şekilde Fenerbahçe kariyerine başlayabilecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.05.2022- 06:40