Fenerbahçe'nin başına geçmek için gün sayan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Sarı-Lacivertli ekibin teknik direktörü olduğunda tüm bilgilere sahip şekilde işbaşı yapacak.
Jorge Jesus Fenerbahçe'yi ezberledi! 5 dosyayla İstanbul'a geliyor
Jorge Jesus Fenerbahçe'ye geldiğinde hızlı bir başlangıç yapacak. Portekizli hoca tüm sezonun maçlarını yardımcıları ile birlikte izledi ve tüm notları aldı. Ayrıca İsmail Kartal'ın yönetime verdiği rapora sahip durumda. Jesus son derece hazır şekilde Fenerbahçe kariyerine başlayabilecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Takvim'in haberine göre Jesus, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon oynadığı tüm maçları tekrar tekrar izledi ve gerekli notları tuttu.
Aynı şekilde yardımcılarına da gerekli notları tutturan Portekizli teknik adam, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe yönetimine verdiği raporu da incelemiş durumda.