Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’yi makamında ziyaret etti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati'yi makamında ziyaret etti.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada;

"Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati'yi makamında ziyaret etti.



Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz Fethi Pekin, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci ve İlker Dinçay da ziyarette hazır bulundu.



Başkanımız Ali Y. Koç ziyaretin sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye üzerinde isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması takdim etti." ifadelerini kullanıldı.