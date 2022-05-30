TRANSFER HABERİ: Emre Mor için resmi açıklama geldi! Fenerbahçe...

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertlilerin, bu sezon Karagümrük formasıyla iyi bir performans sergileyen Emre Mor'a talip olduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.05.2022- 22:04 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022- 22:23