FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya'da Jorge Jesus çılgınlığı! Flamengo taraftarları...

Fenerbahçe'nin yeni sezon için el sıkıştığı Jorge Jesus ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. 67 yaşındaki çalıştırıcının eski kulübü olan Flamengo'da taraftarlar Jesus'un takıma geri dönmesini istiyor. Brezilya temsilcisinin taraftarları, şu anki teknik direktörleri Paulo Sousa'yı protesto etti ve Jesus'un dönmesi için tezahüratlarda bulundu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.05.2022- 19:56 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022- 19:56