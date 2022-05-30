Fenerbahçe'nin yeni sezonda takımın başına getireceği Jorge Jesus'la ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Brezilya'da Jorge Jesus çılgınlığı! Flamengo taraftarları...
Fenerbahçe'nin yeni sezon için el sıkıştığı Jorge Jesus ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. 67 yaşındaki çalıştırıcının eski kulübü olan Flamengo'da taraftarlar Jesus'un takıma geri dönmesini istiyor. Brezilya temsilcisinin taraftarları, şu anki teknik direktörleri Paulo Sousa'yı protesto etti ve Jesus'un dönmesi için tezahüratlarda bulundu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler, ünlü teknik adamla her konuda anlaşmış ve iş resmi açıklamaya kalmıştı.
Bu gelişmelerin yanı sıra Jesus, Brezilya'da gündem olmaya devam ediyor.