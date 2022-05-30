FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Alexander Sörloth için bastırıyor!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken gündemdeki en önemli isimlerden birisi de Alexander Sörloth. Norveçli yıldızın da gönlünün İstanbul'dan yana olduğu bilinirken Kanarya, Leipzig ile temaslarını sürdürüyor. Pazarlıklar devam ederken sarı lacivertlilerin transfer formülü de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.05.2022- 06:40