Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'u getirdikten sonra 'yılların sorunu' forveti çözmek için harekat başlattı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Alexander Sörloth için bastırıyor!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken gündemdeki en önemli isimlerden birisi de Alexander Sörloth. Norveçli yıldızın da gönlünün İstanbul'dan yana olduğu bilinirken Kanarya, Leipzig ile temaslarını sürdürüyor. Pazarlıklar devam ederken sarı lacivertlilerin transfer formülü de ortaya çıktı. İşte detaylar...
Başkan Ali Koç'un gönlündeki isim Türkiye'de Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşamış olan Alexander Sörloth.
Jorge Jesus onaylı olan Norveçli yıldız için sarı-lacivertli kulübün başkanı Koç'un RB Leipzig ile pazarlıkları devam ediyor.