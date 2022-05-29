TRANSFER HABERİ: Islam Slimani Portekiz'den ayrılıyor! Yeni adresi Fenerbahçe mi?

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşmaya varılmasının ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Golcü arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, eski oyuncusu Islam Slimani ile ilgileniyordu. 33 yaşındaki santrfor ile ilgili flaş bir transfer iddiası geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)