FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'ta geri sayım başladı! Sözleşme için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı yaşanıyor. Portekizli hocanın sarı lacivertli ekip ile sözleşme imzalaması için geri sayıma geçildi. Öte yandan Jesus ile imzalanacak olan sözleşmenin detayları da ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2022- 06:40