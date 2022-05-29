Kanarya'da 4 ayı geçen teknik adam belirsizliği resmen son buldu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus'ta geri sayım başladı! Sözleşme için İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe'de Jorge Jesus heyecanı yaşanıyor. Portekizli hocanın sarı lacivertli ekip ile sözleşme imzalaması için geri sayıma geçildi. Öte yandan Jesus ile imzalanacak olan sözleşmenin detayları da ortaya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile anlaşmaya vardı.
👀JESUS ÇILDIRDI! İKİ İSMİ İSTEDİ💥
Bu haber sarı-lacivertli camiayı coşturdu. 67 yaşındaki hocanın avukatı Luis Miguel Henrique 5 gündür İstanbul'a kamp kurmuştu.