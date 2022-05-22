Önceki gün A Bola, sarı-lacivertli yöneticilerin 67 yaşındaki teknik adam ile Lizbon'da bir araya gelerek anlaştığını yazarken dün de Record'da yer alan haberde Portekizli çalıştırıcının imzayı attığı duyuruldu. Başkan Ali Koç'un uzun görüşmeler sonunda ikna ettiği Jorge Jesus ve ekibine 1 senelik sözleşme için 7 milyon Euro (117,6 milyon TL) ödeme yapılacağı kaydedildi.