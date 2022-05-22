Fenerbahçe yönetimi, Jorge Jesus konusundaki sessizliğini korumaya devam ederken, Portekiz'den her gün yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus çalışmalara başladı! Benfica maçına odaklandı
Fenerbahçe'de gündem Jorge Jesus. Sarı lacivertli ekibe katılmayı hedefleyen Portekizli antrenör, şimdiden çalışmalara bakladı. Jesus, Kanarya'nın UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakibi Benfica'yı mercek altına aldı. İşte detaylar...
Önceki gün A Bola, sarı-lacivertli yöneticilerin 67 yaşındaki teknik adam ile Lizbon'da bir araya gelerek anlaştığını yazarken dün de Record'da yer alan haberde Portekizli çalıştırıcının imzayı attığı duyuruldu. Başkan Ali Koç'un uzun görüşmeler sonunda ikna ettiği Jorge Jesus ve ekibine 1 senelik sözleşme için 7 milyon Euro (117,6 milyon TL) ödeme yapılacağı kaydedildi.
Başkan Ali Koç'un uzun görüşmeler sonunda ikna ettiği Jorge Jesus ve ekibine 1 senelik sözleşme için 7 milyon Euro (117,6 milyon TL) ödeme yapılacağı kaydedildi.