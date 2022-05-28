Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir temasta olduğu Jorge Jesus da mutlu sona ulaştı.
Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir temasta olduğu Jorge Jesus da mutlu sona ulaştı.
Sarı lacivertli takım, Jesus ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
👀JESUS ÇILDIRDI! İKİ İSMİ İSTEDİ💥
Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak. Resmi açıklamanın da yakın bir zamanda yapılması bekleniyor.
Jesus'un yıllık maliyetinin yardımcılarının maaşları dahil olmak üzere yaklaşık 7 milyon euro, sözleşme süresinin ise en fazla 2 yıl olması bekleniyor.
Portekiz basını, Jorge Jesus'un ilk transfer hedefini açıkladı.
Fotomac.com.tr'den Kemal Tamtürk'ün A Bola'dan derlediği habere göre; Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye bir transferle katılacağı duyuruldu.
WILLIAM CARVALHO'YLA BİRLİKTE GELECEK
Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus'un William Carvalho'nun Fenerbahçe'ye gidebileceği aktarıldı.
Real Betis'le 1 yıl daha sözleşmesi olan 30 yaşındaki orta sahanın Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.
CARVALHO DA İSTİYOR
Portekizli futbolcunun daha önce Sporting'de beraber çalıştığı Jorge Jesus'la yeniden bir araya gelmeyi çok istediği kaydedildi.
12 Haziran'a kadar Uluslar Ligi maçları için Portekiz Milli Takımı'nda olacak William Carvalho'nun yeni sezonda İstanbul'da olmak istediği aktarıldı.
Real Betis'in de William Carvalho ile yollarını ayırmaya yakın olduğu belirtildi.
4 senedir Real Betis'te oynayan başarılı orta saha bu sezon 49 resmi maçta 4 gol attı, 5 asist yaptı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖNEMİ
Kariyeri boyunca Jorge Jesus sürekli olarak Şampiyonlar Ligi'ne önem verdi.
Benfica'da çalıştığı dönemde Devler Ligi ile alakalı bir açıklama yapan Jesus, "Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olduğumu düşünüyorum.
Ancak bu noktada kalabilmek için Şampiyonlar Ligi'nde kendinizi göstermeli ve ispatlamalısınız. Elit teknik direktörler Şampiyonlar Ligi'nde devamlı yer almalı ve başarılı olmalı" ifadelerini kullanıyordu.