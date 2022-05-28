Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları hızla sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jose Sosa'ya Süper Lig'den iki sürpriz talip!
Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncularından Jose Sosa'nın geleceği merak konusu. Sarı lacivertlilerde gelecek sezon planları arasında bulunmayan Arjantinli oyuncuya iki Süper Lig ekibinin talip olduğu ve Sosa'nın İstanbul'da kalma ihtimalinin güçlendiği belirtildi. İşte ayrıntılar...
İlk olarak takım başına Jorge Jesus ismini getirerek büyük yankı uyandıran sarı lacivertliler, ardından transfer çalışmalarına yöneldi.
Bu sezon kadrosuna önemli takviyeler yaparak şampiyonluğun en büyük favorisi konumuna gelmek isteyen Kanarya'da, bazı futbolcuların ise bileti kesildi.