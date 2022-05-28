FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Fatih Karagümrük'e flaş Emre Mor teklifi! Ozan Tufan...

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürerken gündeme gelen isimlerden birisi de Emre Mor. Fatih Karagümrük forması ile önemli bir çıkış yakalayan milli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli ekibin, flaş bir teklif yapacağı öğrenildi. İşte Kanarya'nın Emre Mor teklifi...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.05.2022- 06:40