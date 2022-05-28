Fenerbahçe'de Trezeguet de transfer listesine dahil oldu...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Süper Lig seferi! Son karar Jorge Jesus'un...
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar devam ediyor. Kadrosuna önemli transferler yapmak isteyen sarı lacivertli ekibin gündemindeki isimlerden birisi de Trezeguet olduğu öğrenildi. Başakşehir'de başarılı bir performans sergileyen yıldız oyuncu için Jorge Jesus'un onayı bekleniyor. Öte yandan gündemdeki bir diğer futbolcunun ise Bünyamin Balcı olduğu ifade edildi. İşte sarı lacivertlilerin transfer gelişmelerine ilişkin detaylar...
Sarı-lacivertlilerin, ara transferde geldiği Medipol Başakşehir'de 13 maçta 6 gol atıp, 4 asist yapan Mısırlı oyuncu için devreye girebileceği belirtildi.
Bonservisi Aston Villa'da olan 27 yaşındaki Trezeguet'nin İngiliz ekibiyle bir yıllık sözleşmesi kaldı.