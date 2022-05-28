FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Süper Lig seferi! Son karar Jorge Jesus'un...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çalışmalar devam ediyor. Kadrosuna önemli transferler yapmak isteyen sarı lacivertli ekibin gündemindeki isimlerden birisi de Trezeguet olduğu öğrenildi. Başakşehir'de başarılı bir performans sergileyen yıldız oyuncu için Jorge Jesus'un onayı bekleniyor. Öte yandan gündemdeki bir diğer futbolcunun ise Bünyamin Balcı olduğu ifade edildi. İşte sarı lacivertlilerin transfer gelişmelerine ilişkin detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.05.2022- 06:40